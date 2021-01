Drago: “Sensi tormentato dagli infortuni. Inter, negli occhi le prime partite: dava genialità e…”

L’allenatore Massimo Drago è intervenuto in collegamento a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare di Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter allenato ai tempi del Cesena: “Rimangono negli occhi le sue prime dieci partite con l’Inter. Non solo si esprimeva in zona gol, ma dava anche genialità ai nerazzurri. Purtroppo è condizionato e tormentato da questi maledetti infortuni, spero riesca ad avere continuità di gioco, anche perché quando è successo ha sempre dimostrato di poter dare una grande mano”.