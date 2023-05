Drago: “Sensi? A Monza può crescere, fossi un dirigente dell’Inter lo lascerei lì”

Intervistato da Sportitalia, Massimo Drago, ex allenatore di Stefano Sensi ai tempi del Cesena, ha parlato così della stagione del centrocampista del Monza, in prestito secco dall'Inter :

"Quando uscì la notizia che dovesse andare al Monza, pensai subito che fosse la scelta ideale per lui. Sarebbe stato al centro del progetto e per un ragazzo come Stefano, che aveva bisogno di fiducia, era sicuramente la scelta migliore. Il suo problema sono gli infortuni".

Dovrebbe tornarci, all'Inter?

"Io se fossi in lui rimarrei al Monza, che diventerà secondo me è una società importante, come per esempio lo è l'Atalanta, oggi: una proprietà forte con grandi ambizioni. Dopo questa stagione io se fossi un dirigente dell'Inter lo lascerei un altro anno lì".