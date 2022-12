Qatar 2022, girone H: dramma Uruguay, agli ottavi Corea del Sud e Portogallo

Ai sudamericani non basta il successo per 2-0 contro il Ghana: coreani avanti grazie al maggior numero di gol segnati

Finale al fotofinish nel girone H: il Portogallo, già qualificata, passa in vantaggio contro la Corea del Sud, ma si fa rimontare e perde 2-1 con un gol al 90' che regala il pass per gli ottavi agli asiatici. Beffa incredibile per l'Uruguay, che nell'altra gara batte 2-0 il Ghana e chiude con gli stessi punti di Son e compagni: con scontro diretto pari e uguale differenza reti, a premiare la Corea sono il maggior numero di gol segnati.