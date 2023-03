EDICOLA TS / La drammatica testimonianza dei nerazzurri. Intanto Inzaghi manda frecciate

C'è spazio anche per l'Inter sulla prima pagina di Tuttosport. Il quotidiano titola sui tanti tifosi nerazzurri che sono stati respinti al Dragao nonostante fossero muniti di regolari biglietti: "La drammatica testimonianza dei nerazzurri: "Noi, interisti a Porto con la paura di morire. Ci hanno infilati in un imbuto, per fortuna la polizia non ha caricato". Intanto Inzaghi manda frecciate dopo le voci su Conte: gelo con Marotta".