Driessen: “Onana ha firmato un pre-contratto con un altro club. Sarà l’Inter perché…”

Il giornalista olandese conferma che il portiere dell'Ajax ha già firmato un pre-contratto con un altro club

André Onana ha firmato un pre-contratto con un altro club. È quanto racconta Valentijn Driessen nel corso del programma Veronica Inside. Il giornalista sospetta che sia proprio l'Inter il club in questione. "Le mie informazioni sono che ha effettivamente firmato con un altro club, a partire dal 1 luglio. Non sapevo in quale club, ma sicuramente sarà l'Inter, perché quelle voci sono molto forti".