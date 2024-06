Le parole di Gianluca Nani: "Capisco che è giusto sognare in positivo, non si può vivere di sogni ma i sogni ti faranno vivere, però aspettiamo per i nomi"

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo Group Technical Director dell'Udinese Gianluca Nani ha commentato così le voci su un possibile ritorno di Alexis Sanchez: "E' un grande giocatore, che ha fatto la storia dell'Udinese, ho letto anche io ma non abbiamo ancora preso in considerazione la cosa, il mister è appena arrivato, cercheremo con lui di migliorare la squadra seguendo le sue indicazioni tattiche. Poi capisco che è giusto sognare in positivo, non si può vivere di sogni ma i sogni ti faranno vivere, però aspettiamo per i nomi".