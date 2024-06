L’Inter si prepara ad accogliere a zero Piotr Zielinski e Mehdi Taremi per la nuova stagione, ma è pronta anche a salutare diversi calciatori in scadenza. In particolare, sono cinque: Emil Audero, Juan Cuadrado, Davy Klaassen, Stefano Sensi e Alexis Sanchez. Quanto risparmieranno i nerazzurri da questi addii in termini di ammortamenti e stipendi? Lo svela calcioefinanza.it.