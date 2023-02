Inter, non solo Dzeko-Lukaku: ecco gli altri dubbi di formazione di Inzaghi

Ancora qualche ora prima del calcio di inizio di Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: in primis, la scelta del partner di Lautaro Martinez. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Non solo il dubbio davanti, nella scelta del centravanti d'area che dovrà accompagnare Lautaro nella notte più importante dell'anno. Per accogliere al meglio l'amico Sergio Conceiçao, Simone Inzaghi si è preso una notte in più di riflessione: deve decidere su altri ruoli chiave e lo farà in base alla rifinitura di oggi. Il giorno della vigilia per il tecnico interista è sempre quello delle prove, ma le decisioni definitive arrivano a poche ore del match. Questo vale per una normale gara di A, figurarsi qui che di mezzo c'è la Champions. Così anche ieri l'indecifrabile Simone ha rimescolato molte carte durante la seduta di Appiano e ha concentrato le sue attenzioni ben oltre l'attacco.