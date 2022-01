Kolarov e Vecino in uscita, l’Inter ha già due nomi sul taccuino. Sensi e Satriano…

Se parte il difensore l'Inter inserirà un esterno per la fascia sinistro, un vice Perisic per Inzaghi

"I maggiori indiziati verso la porta d'uscita sono Aleksandar Kolarov e Matias Vecino. L'esterno serbo classe 1985 conta appena quattro presenze ufficiali dall'inizio della stagione e non rientra nei piani di Inzaghi. In caso di sua cessione, però, l'Inter non comprerà un difensore, viste le ottime prestazioni di Dimarco: si cercherà piuttosto un vice Perisic. Il nome che piace è quello di Filip Kostic, serbo classe 1992 di proprietà dell'Eintracht Francoforte, che però costa molto e inoltre sta facendo molto bene in Bundesliga per pensare che possa accettare di alternarsi con Perisic. Per sostituire invece l'eventuale cessione di Vecino, l'Inter desidererebbe scambiare il giocatore e non cederlo a concorrenti italiane: in quel ruolo, ad esempio, piace molto sia Nandez del Cagliari. Infine, anche Stefano Sensi e Martin Satriano potrebbero essere ceduti in prestito, per farli giocare con più continuità", spiega Sky Sport.