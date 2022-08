Sky – Inter, due strade per il difensore. Tutto dipende dalla volontà del club

L'Inter ha trovato l'accordo col Chelsea per Casadei e incasserà 15 milioni più 5 di bonus per il giovane centrocampista, partito ieri per Londra.

Vedremo se questi soldi li reinvestirà o serviranno da aggiungere al tesoretto per i 60 mln d'attivo da fare entro il 2023. Se proprietà darà ok per reinvestire parte di questi soldi, allora l'Inter darà l'assalto ad Akanji, altrimenti si orienterà su una operazione low cost. Questo tipo di operazioni possono moltiplicarsi negli ultimi giorni. Uno di questi può essere Acerbi, che Inzaghi ha avuto alla Lazio e conosce molto bene. Rimane anche Tanganga come possibilità, ma il Tottenham non ha mai aperto a formule diverse dall’obbligo di riscatto. Ora bisogna capire cosa vorrà fare la proprietà con l’incasso di Casadei.