Dumfries a Inter TV: “Stanco ma orgoglioso e felice. Dobbiamo chiudere in bellezza”

Anche Denzel Dumfries si è fermato ai microfoni di Inter TV per commentare con soddisfazione la prestazione contro il Benfica e il traguardo raggiunto: "L'obiettivo era passare il turno e andare in semifinale. Sono molto contento. Il Benfica è una squadra veramente forte. Sono molto orgoglioso dei miei compagni, conosco molto bene il loro allenatore. Dobbiamo andare avanti così e fare molto bene anche in campionato. Sono molto stanco ma molto felice e orgoglioso. Dobbiamo guardare avanti e chiudere in bellezza".