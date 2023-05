Dumfries a Inter TV: “Meritato in tutti i modi la finale, andiamo a Istanbul per vincere”

Denzel Dumfries ha fatto una partita strepitosa. Il giocatore nerazzurro ha commentato con emozione la conquista della finale a Istanbul: "Abbiamo fatto una grande partita, nelle ultime due partite abbiamo meritato in tutti i modi di vincere. Ci siamo meritati la finale. Finale? Dobbiamo continuare così non ho una squadra preferita, sono entrambe forti. Dobbiamo pensare a noi perché siamo capaci. Anche nella scorsa stagione abbiamo visto che siamo una grande squadra. Andiamo a Istanbul per vincere".