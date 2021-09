Dumfries accelera, è pronto per la maglia dell’Inter. Inzaghi può accontentarlo col Real

In vista della sfida di domenica con la Samp, il tecnico dell'Inter potrebbe dare fiducia a Darmian che è rimasto a lavorare ad Appiano

"Nessuno a Milano ha dubbi sulla bontà dell’operazione - 12,5 milioni più 2,5 di bonus - e sulle qualità, tecniche e atletiche, del 25enne di Rotterdam. C’è chiaramente bisogno di tempo, anche perché i suddetti compagni hanno alle spalle diversi anni di esperienza nel nostro campionato. Dumfries arriva da un altro “pianeta” e dovrà comprendere al meglio le richieste di Inzaghi. Il tutto convivendo con le pressioni del giocare nella squadra campione d’Italia al posto di un elemento come Hakimi , ceduto per oltre 70 milioni dopo una prima stagione a Milano da fenomeno", si legge su Tuttosport.

"Nessuno chiede a Dumfries di essere subito Hakimi - in fondo è costato un terzo del marocchino... -, ma è evidente che serva anche la sua esplosione per completare l’Inter di Inzaghi che nel frattempo si gode il sempre ottimo Matteo Darmian. L'italiano con la Samp e Dumfries per la prima di Champions contro il Real? E' possibile e sarebbe un esordio da titolare da sogno per l'olandese. Se poi sarà pure da urlo, lo dirà solamente il campo", aggiunge il quotidiano.