"I campioni d’Italia gioiscono per la nuova prodezza di Dumfries con l’Olanda e aspettano con ansia che l’esterno (decisivo col gol al Monza nel weekend) metta finalmente la sua firma al rinnovo di contratto. È una maratona che va avanti da oltre un anno, con innegabili equivoci a ritardare questo passo. Anche per questo in viale della Liberazione tengono le antenne dritte: questo suo eccellente rendimento in nazionale non gli porterà nuove distrazioni?", si legge su La Gazzetta dello Sport.