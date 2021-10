Dumfries e l’apoteosi già toccata all’Inter: “Sembrava lancio definitivo, poi…”

L'esterno nerazzurro è reduce da un gol con la sua Olanda nell'ultimo match giocato verso i prossimi Mondiali

Lo sottolinea anche Tuttosport oggi: “L’apoteosi Dumfries l’ha toccata il 18 settembre in casa contro il Bologna, quando Inzaghi l’ha schierato per la prima volta da titolare ottenendo in cambio una prestazione alla... Hakimi: assist a Lautaro dopo neanche sei minuti, gol che ha aperto la goleada nerazzurra (6-1 il finale) e altre scorribande sulla destra che hanno annichilito prima Hickey e Dijks . Sembrava il lancio definitivo per Dumfries che ha poi disputate altre due buone gare da subentrante, a Firenze e contro l’Atalanta. A quel punto il tecnico ha deciso di riproporlo dall’inizio, rimandando in panchina il sempre positivo Darmian e Dumfries ha deluso, mostrandosi timido, poco incisivo e anche impacciato. Male contro lo Shakthar, quando non ha sfruttato gli spazi a disposizione, male anche contro il Sassuolo, con Boga e Rogerio che lo hanno messo in difficoltà”, si legge. Ora l’Inter aspetta il vero Dumfries con continuità.