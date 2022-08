Dumfries, non chiamatelo difensore: per l’Inter attaccante in più, che numeri!

Difensore esterno? No, molto di più. Denzel Dumfries è stato uno dei protagonisti del successo dell'Inter contro lo Spezia, e la sua prestazione ha evidenziato la sua importanza nell'economia del gioco nerazzurro, anche e soprattutto in fase offensiva. Così scrive Tuttosport: "Due attaccanti e mezzo, quasi tre. Sabato sera con lo Spezia, quello dell'Inter sembrava quasi un tridente. Non solo Lautaro e Lukaku, ma anche Dumfries. L'esterno destro olandese spesso si è comportato da ala destra a tutti gli effetti. La sensazione, ampiamente percepibile seguendo la partita, è confermata dalle statistiche elaborate successivamente. Dumfries ha tirato tre volte verso la porta di Dragowski. Più di lui solo Lautaro con quatto. Le conclusioni nello specchio, però, sono due, esattamente come quelle dell'argentino. In particolare nel primo tempo Dumfries era quasi costantemente nell'area di rigore avversaria, accentrandosi dalla fascia destra. Lo certificano anche le grafiche sull'occupazione media delle zone di campo in fase di possesso palla, consultabili sul sito della Lega Serie A. Per quanto riguarda i primi 45 minuti, Denzel è sostanzialmente sulla stessa linea di Lautaro, molto più avanti di Dimarco a sinistra, appena dietro Lukaku, il più avanzato di tutti, anche del compagno di reparto argentino".