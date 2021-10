Van Gaal conferma De Vrij e Dumfries: entrambi titolari in Olanda-Gibilterra

Tutto pronto per Olanda-Gibilterra, match valevole per l'ottava giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar

Matteo Pifferi

Tutto pronto per Olanda-Gibilterra, match valevole per l'ottava giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Tra gli Orange, sono confermati titolari sia De Vrij che Dumfries. Ecco la formazione titolare dell'Olanda.

OLANDA: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Djik, Blind; Wijnaldum, De Jong, Klaassen; Berghuis, Depay, Lang