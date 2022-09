Dumfries a Inter TV: “Dedico il gol alla squadra, dobbiamo continuare così. Stiamo…”

"Dediche per il gol? Lo dedico alla squadra, sono felice di aver segnato. Credo che oggi sia stato importante aver vinto come abbiamo fatto contro il Torino. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita che sarà molto difficile, stiamo tornando ai nostri livelli. L’Udinese quest’anno sta facendo molto bene, ma noi abbiamo le qualità per fare una bella prestazione in campo. Sarà comunque una partita dura e difficile10. Dobbiamo continuare a lavorare e fare sempre meglio”, ha concluso il giocatore nerazzurro.