Nel 3-5-2 di Inzaghi tutti hanno un compito ben definito. Ma un'importanza vitale la ricoprono gli esterni: armi in grado di affondare e colpire la squadra avversaria, decisivi nella costruzione e nella finalizzazione. Per l'Inter Dimarco e Dumfries sono di fatto i titolari, quelli impiegati dal tecnico nelle partite più importanti. Inzaghi si gode due esterni tra i migliori in Serie A e nel panorama europeo. In particolare l'esterno italiano sta mantenendo un livello di prestazioni altissimo e i numeri lo incoronano come un top mondiale nel suo ruolo. Anche la crescita di Dumfries in questa stagione non è assolutamente da sottovalutare.