Sky – Dumfries per essere l’erede di Hakimi ora deve dimostrare una cosa

L'esterno dell'Inter dopo la grande prestazione con un assist contro il Bologna è atteso in campo dal 1' anche con la Fiorentina

Dopo la grande prestazione con assist contro il Bologna, Denzel Dumfries è atteso in campo dal 1' nell'Inter anche con la Fiorentina. L'esterno olandese è favorito su Matteo Darmian per giocare dall'inizio sulla corsia destra nerazzurra. Come riportato da Andrea Paventi a Sky Sport, "Dumfries sta bene, ora deve dimostrare di saper trovare continuità per essere a tutti gli effetti l’erede di Hakimi sulla fascia destra".