Dumfries fa il fenomeno e trascina l’Olanda. In una sera riscopre…

Denzel Dumfries trascina l'Olanda ai quarti di finale del Mondiale. L'esterno nerazzurro è stato autore di una grande prova con due assist e un gol contro gli Usa. "Dumfries fa il fenomeno e l'Olanda poco olandese manda a casa gli Stati Uniti", è il titolo del Corriere della Sera. "L’Olanda è al Mondiale per segnare e vincere, verticale ed essenziale come un dipinto di Mondrian. E pazienza se in patria viene sempre accusata di non essere abbastanza olandese, forse perché lascia troppo il controllo del pallone agli avversari".