GdS – Olanda, follia Dumfries. “Non la prima se pensiamo al rigore con la Juve”

L'esterno dell'Inter non ingrana nei quarti di finale e incide in negativo causando il rigore per l'Argentina

Andrea Della Sala

Dumfries 4,5 - Una follia, non la prima se pensiamo al rigore per la Juve nell'Inter. Mette giù Acuna ed è rigore. In linea con il resto della partita: lontanissimo da quello visto con gli Usa.