Denzel Dumfries ha parlato con la stampa olandese e si è soffermato in particolare sul suo futuro all'Inter in queste ore. «Al club nerazzurro mi sento a casa, vedremo cosa succederà», ha detto a proposito del suo rinnovo. Ma gli hanno anche chiesto del suo rapporto con Theo Hernandez. Protagonisti di uno scontro nel derby che li ha visti espulsi entrambi, erano diventati uno stendardo con l'interista che tiene al guinzaglio il milanista e che era costato una multa all'olandese per averlo esposto sul pullman della festa scudetto.

Quello stesso stendardo è rispuntato anche in Germania e i giornalisti di Voetbal Primeur gli hanno chiesto se c'è rancore con il francese del Milan, che ha affrontato all'Europeo. Questa la risposta del giocatore nerazzurro: "L'ha detto anche lui in un'intervista, l'ho detto anch'io: c'è solo rispetto. Onestamente abbiamo qualcosa l'uno contro l'altro? No, non credo».