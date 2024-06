Al derby, quello che ha consegnato all'Inter lo scudetto numero venti della sua storia, si sono scontrati fisicamente e per questo sono stati espulsi entrambi. Poi lo scontro tra Dumfriese Theo Hernandez è stato protagonista della sfilata con il pullman scoperto. Migliaia e migliaia di interisti si sono riversati per le strade e ad un certo punto tra la folla è spuntato uno striscione con l'interista che tiene al guinzaglio il milanista. E Denzel aveva mostrato dal pullman quello stendardo: gli è costato 4mila euro di multa dopo un patteggiamento con la giustizia sportiva (4mila euro ha pagato, per responsabilità oggettiva, anche l'Inter).