Dumfries, l’Inter potrebbe piazzare un’altra incredibile plusvalenza. Il club lo valuta…

Nei discorsi tra il club nerazzurro e il Chelsea per Lukaku, si è fatto il nome dell'esterno olandese

Nella complessa trattativa tra l'Inter e il Chelsea per il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku, potrebbe rientrare Denzel Dumfries. Il club nerazzurro valuta l'olandese 40 milioni di euro e potrebbe riuscire a piazzare un’altra incredibile plusvalenza, con Dumfries pagato un anno fa appena 12 milioni (più 3 di bonus). "Certo, bisognerebbe poi andare a caccia di un altro esterno di valore, con il solo Bellanova – di cui parliamo qui sotto – che non può bastare per ambire a una nuova stagione di successi. Ma con il ritorno di Lukaku e l’arrivo di Dybala, sarebbe anche difficile nascondersi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.