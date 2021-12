Dumfries come Hakimi? CdS: “Sono serviti mesi per vedere il vero Denzel ma…”

Autore di tre gol nelle ultime quattro partite, Denzel Dumfries sta diventando un fattore per l'Inter di Inzaghi

Tocca all'olandese volante sciogliere l'impasse. Santificare un dicembre di svolta gli era già riuscito, ma adesso i gol di Dumfries sono tre". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Denzel Dumfries, autore di tre gol nelle ultime quattro partite di campionato. "Tutti concentrati in questo mese: dopo la Roma e la Salernitana, punito anche il Torino che a lungo prova a minare le certezze dell'Inter. La variabile nerazzurra manifestata in tutta la sua produttività, il dopo-Hakimi che ricalca perfettamente il predecessore visti i tempi d'inserimento. Sono serviti alcuni mesi per vedere Dumfries a pieno regime. Adesso c'è anche il suo primo gol a San Siro. Decisivo, neanche a dirlo", spiega poi il quotidiano.