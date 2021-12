Ecco il vero Dumfries, TS: “Prima prestazioni altalenanti, ora l’Inter può festeggiare”

"Alle porte dell’inverno sono tornati tutti i conti dell’estate". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'esplosione di Dumfries

"Alle porte dell’inverno sono tornati tutti i conti dell’estate". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'esplosione, nelle ultime settimane, di Denzel Dumfries che si è unito al quartetto dei nuovi innesti estivi subito determinanti per la squadra. Dzeko e Calhanoglu sono ormai una garanzia, mentre Correa, prima dell'infortunio, ha dato il suo contributo. Dumfries ha avuto bisogno di un periodo di rodaggio ma i tre gol segnati nelle ultime quattro sanno di svolta definitiva. "In poche settimane Dumfries ha cancellato le incertezze dei primi mesi nerazzurri, culminate con l’entrata scomposta su Alex Sandro che ha provocato il rigore del pareggio della Juventus nel derby d’Italia a San Siro. Quell’episodio, datato esattamente due mesi fa, aveva alimentato qualche scetticismo intorno al nazionale ‘orange’ a causa di una certa propensione a provocare pasticci in area oppure negli immediati dintorni", spiega Tuttosport.