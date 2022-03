Dumfries: “All’Inter per me un nuovo mondo. Spero di arrivare al livello di Maicon”

Le parole dell'olandese: "All'inizio ho trovato lingua e cultura particolarmente difficili. Sono finito in una specie di nuovo mondo"

Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, ha concesso lo scorso 3 marzo un'intervista a ELF Voetbal, magazine olandese. Queste le sue parole sul suo impatto all'Inter: "Sono stati mesi divertenti, ma intensi. All'inizio ho trovato lingua e cultura particolarmente difficili. Sono finito in una specie di nuovo mondo. Tutto è diverso. D'Ambrosio, Calhanoglu e Perisic sono stati un grande supporto. Ho imparato molto da loro. De Vrij? Stefan è stato un consigliere per me. Mi ha aiutato, mi ha insegnato tutto sul club e mi ha guidato in la città. Grazie a lui mi sono adattato molto più velocemente. Gli sono grato per questo. Ho smesso di prendere lezioni di italiano da quando è nata mia figlia, ma presto continuerò. Intanto ascolto e leggo. Cerco di assimilare tutto. Chi il mio idolo? All'Inter hanno giocato tanti terzini destri, il primo che mi viene in mente è Maicon: spero di arrivare al suo livello".