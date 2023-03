Dumfries, col Lecce tolto un peso. “Ha perso il posto dopo il Mondiale per un motivo”

"Soffia aria nuova in fascia. La gara con il Lecce, infatti, ha rilanciato sia Gosens sia Dumfries". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Dumfries e Gosens, protagonisti a fase alterne del match contro i salentini. Il tedesco è stato uno dei migliori in campo, l'olandese, il peggiore nel primo tempo, ha confezionato l'assist per il 2-0 di Lautaro con cui l'Inter ha chiuso la partita. "È stato come se Dumfries si fosse tolto un peso. E lo stadio ha raccolto l’invito del “Toro”, applaudendo l’esterno. Insomma, una doppia buona notizia, che potrebbe dare ulteriore sprint al finale di stagione", spiega il quotidiano che poi aggiunge: