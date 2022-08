Inter, Dumfries pronto per Lecce: l’esterno prova ad allontanare le voci di mercato

L'esterno olandese è carico e pronto per la prima di campionato dell'Inter. I nerazzurri scenderanno in campo sabato sera in casa del Lecce

L'Inter si sta preparando per la prima di campionato. La squadra di Inzaghi scenderà in campo all'esordio in campionato in casa del Lecce. Denzel Dumfries è carico e ha provato ad allontanare le voci di mercato con un post sui social: "La Serie A sta per iniziare".