Dumfries a Inter TV: “Ho imparato dai miei compagni, ora mi sento più forte. Calhanoglu…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

L'Inter porta a casa tre punti importantissimi battendo a San Siro la Roma di Mourinho. Le parole di Denzel Dumfries a Inter TV: "La gara contro la Roma era molto importante per me, sono molto contento di aver segnato. La cosa più importante è aver portato a casa i tre punti. Assist di Calhanoglu? Lui è un calciatore top, ha fatto due assist. Abbiamo scherzato nello spogliatoio. Da quando sono arrivato ho dovuto osservare e imparare dai miei compagni di squadra. Mi sento più forte. Lavoriamo su questo taglio in allenamento. Vogliamo vincere due titoli: scudetto e Coppa Italia. Dicono che sono sempre serio: scherzo e rido, solo quando scendo in campo do questa impressione. Sono solo molto concentrato".