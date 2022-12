Inter, buon test contro il Sassuolo in vista del Napoli. Dumfries: “Next stop Serie A”

L'Inter chiude il 2022 con una vittoria in amichevole contro il Sassuolo, l'ultima prima del rientro ufficiale in campo nel big match contro il Napoli

L'Inter chiude il 2022 con una vittoria in amichevole contro il Sassuolo, l'ultima prima del rientro ufficiale in campo nel big match contro il Napoli. Denzel Dumfries, entrato oggi nella ripresa, è già proiettato alla sfida contro la squadra di Spalletti: "Next stop Serie A", ha scritto l'olandese su Instagram.