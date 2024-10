Suo il gol del pari contro la Nazionale ungherese, ma l'interista elogia la resistenza della squadra che è rimasta in dieci per l'espulsione di Van Dijk

«Se guardiamo come è andata la partita possiamo apprezzare questo punto». Questo il commento di Denzel Dumfriesrispetto all'uno a uno con l'Ungheria propiziato da un suo gol di testa. «È stato frustrante perché l'Ungheria ha fatto muro. Se vedete il momento in cui hanno segnato l'1-0, in quel momento hanno arretrato ancora di più il loro baricentro. Nel secondo tempo abbiamo recuperato bene. Penso che l'1-1 sia giusto. Abbiamo messo poca energia nei duelli del primo tempo, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, con molto più movimento e dando ritmo alto con la palla», ha aggiunto l'interista.