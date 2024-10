La sua Olanda stava perdendo uno a zero e il suo gol le ha permesso di agguantare il pareggio. Denzel Dumfries ha segnato all'Ungheria nella gara di Nations League: la rete è arrivata raccogliendo di testa l'assist arrivato da un calcio di punizione che si era conquistato proprio il giocatore nerazzurro. Il calciatore - che oggi ha parlato del suo imminente rinnovo con l'Inter - ha tolto le castagne dal fuoco alla Nazionale olandese all'83esimo dopo che la squadra era rimasta in 10 per l'espulsione, per doppio giallo, di Virgil van Dijk.