Dumfries: “Ho spinto e provato a dare il massimo. Abbiamo dato un’ottima risposta, non…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Denzel Dumfries ha commentato il pareggio conquistato al Maradona di Napoli: "Non è stato facile per noi, non abbiamo iniziato benissimo. Ho provato a dare il massimo e a spingere sulla fascia. Alla fine l'1-1 è un risultato giusto, secondo me. Reazione? Abbiamo reagito molto bene, dato un'ottima risposta. Il primo tempo non è stato il massimo. Abbiamo cambiato qualcosa nel secondo tempo. Queste cose possono capitare, l'importante poi è raddrizzare le cose. Abbiamo pareggiato e ora pensiamo al Liverpool. Si tratta di un'altra competizione, abbiamo i nostri obiettivi in Champions. Dobbiamo recuperare e poi concentrarci sul Liverpool".