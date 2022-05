Social / Inter, Dumfries ricorda Raiola: “Grazie di tutto, non ti dimenticheremo”

L'esterno olandese ha voluto dedicare un messaggio di affetto al suo procuratore, scomparso ieri all'età di 54 anni

Denzel Dumfries, esterno olandese dell'Inter, ha voluto dedicare messaggio affettuoso a Mino Raiola, suo procuratore, scomparso ieri all'età di 54 anni. Questo il post pubblicato su Instagram dal nerazzurro: "Mino, grazie di tutto, un esempio per molti. La tua dedizione, la tua etica del lavoro, l'intelligenza e il calore sono ammirevoli. Come molti, anche io ho avuto l'onore di conoscerti e di vedere da vicino come affronti le cose con passione e visione al 100% per i tuoi giocatori. Grazie per aver dato un esempio di come raggiungere la vetta rimboccandoti le maniche e provandoci. Non ti dimenticheremo mai! Riposa in pace. Unico nel suo genere!".