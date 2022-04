Lutto nel mondo del calcio: è morto Mino Raiola. L’annuncio della famiglia

Il noto procuratore si è spento quest'oggi all'età di 54 anni, al termine di una lunga malattia: lo comunica la famiglia

Mino Raiola non ce l'ha fatta: il noto procuratore si è spento quest'oggi all'età di 54 anni. L'annuncio, dopo le voci degli scorsi giorni, è arrivato direttamente dalla famiglia Raiola, che ha confermato il decesso con un messaggio postato sui social: "Con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più straordinario procuratore di sempre. Mino ha lottato fino all'ultimo istante con tutte le sue forze proprio come faceva per difendere i calciatori. E ancora una volta ci ha resi orgogliosi di lui, senza nemmeno rendersene conto.