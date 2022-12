Dumfries: “La mia serata migliore deve ancora arrivare. Messi? Nessuno vince da solo”

"La mia serata migliore deve ancora venire. Abbiamo un obiettivo ed è più grande degli ottavi di finale. Messi? La partita non è vinta da un solo giocatore. Abbiamo anche una missione: soddisfare i cuori dei Paesi Bassi. Siamo qui solo per questo".

"Abbiamo un obiettivo. Abbiamo molte qualità nella squadra. C'è molto margine di miglioramento, ma penso che siamo sulla strada giusta. La fase a gironi è stata positiva per noi come squadra. Ad ogni modo, voglio essere importante per la squadra. Ho avuto uno psicologo dello sport da quando sono arrivato allo Sparta. Tutti a volte devono affrontare un periodo in cui è difficile. Posso consigliare a tutti di cercare qualcuno su cui fare affidamento"