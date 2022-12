Dumfries-Kvaratskhelia, che sfida a San Siro. L’olandese è pronto a spingere l’Inter

"Il Toro Lautaro tornerà alla Pinetina da campione del mondo, Marcelo Brozovic con la medaglia di bronzo al collo, ma in Qatar nessun interista ha abbagliato con una prestazione sola, come ha fatto Denzel Dumfries negli ottavi contro gli Stati Uniti: un gol, due assist, MVP del match. Tra tutti i giocatori della Serie A, nelle primo tratto di campionato, nessuno ha rapito gli occhi più di Khvicha Kvaratskhelia. Per questo la rotaia di San Siro, la stessa, sulla quale sfrecceranno i due il prossimo 4 gennaio, sarà uno snodo chiave del match che può far svoltare l’intero campionato. Più in generale, per quanto in mezzo si incrocino due delle mediane più forti del campionato, il senso di Inter-Napoli verrà confezionato in gran parte sulle fasce", spiega La Gazzetta dello Sport.