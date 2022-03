Dumfries, arma offensiva in più per l’Inter. Un dato lo mette al top in Europa

L'esterno olandese è ormai diventato a pieno titolo uno dei titolarissimi: il suo apporto si vede in entrambe le fasi di gioco

Dopo un normale e comprensibile periodo di adattamento, Denzel Dumfries è diventato a pieno titolo padrone della fascia destra dell'Inter. L'esterno olandese si sta facendo apprezzare sia in fase difensiva, dove i miglioramenti sono stati evidenti, sia in quella offensiva, dove ha messo in luce forza fisica e velocità. A tal proposito il sito ufficiale nerazzurro ha evidenziato una particolare statistica, che rende l'ex PSV Eindhoven un'arma in più per la formazione di Simone Inzaghi: