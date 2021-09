Inter, Dumfries: “Gran vittoria davanti ai tifosi. Non c’è sensazione migliore”

Il tweet dell'esterno olandese, assoluto protagonista della vittoria dell'Inter sul Bologna

Denzel Dumfries ha scacciato via tutti i dubbi dalla testa degli scettici: con un assist e mezzo e una prestazione assolutamente dominante, l'esterno dell'Inter ha infatti mostrato a tutti di cosa è capace e come può essere utile alla causa nerazzurra. Al termine della vittoria contro il Bologna, l'olandese ha scritto su Twitter: "Gran vittoria davanti ai tifosi. Non c'è sensazione migliore". Immediata la risposta del club: "Oggi on fire!".