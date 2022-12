Jansen (AZ Alkmaar): “Non puoi rinunciare a Dumfries. Vanheusden e Odgaard…”

Intervista al tecnico olandese, padre calcistico di tanti calciatori transitati dall'Eredivisie: "Inter spettacolare"

Pascal Jansen, tecnico dell'AZ Alkmaar (ieri avversario dell'Atalanta in amichevole) ed ex responsabile del settore giovanile del PSV Eindhoven, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Dumfries? L'ho incrociato nei miei trascorsi allo Sparta Rotterdam e al PSV. Ha una storia simile a Gosens: approdato nel professionismo tardi, dopo tanti anni tra gli amatori, Denzel ha avuto un'ascesa incredibile ed ora è tra i migliori della Serie A nel suo ruolo. A Dumfries non puoi mai rinunciare perché è un giocatore che non molla mai".

In caso di partenza di Dumfries l'Inter valuta anche il profilo di Mazraoui, ex Ajax.

"È un terzino molto offensivo, tutta fascia, protagonista nella cavalcata del Marocco al Mondiale. Ha più tecnica di Dumfries ma meno fisico. All'Ajax giocava come centrocampista con licenze creative, mentre al Bayern Monaco ha faticato a trovare spazio ma è normale visto il livello di competizione che ha trovato in Germania".

Nel suo AZ ci sono anche alcune conoscenze dell'Inter.

"Ho in rosa Vanheusden e Odgaard, due ragazzi fantastici e dalle grandi qualità cresciuti nel settore giovanile nerazzurro. Il primo è uno dei più promettenti difensori del Belgio e sta recuperando da alcuni infortuni che lo hanno limitato. Il secondo è un bomber che nonostante l'età può vantare una grande esperienza in giro per l'Europa. Giochiamo con un 4-3-3 mobile. E ovunque lo schiero, Odgaard segna (già sei gol in questo campionato)".

A proposito di Italia, ci faccia una panoramica sulla Serie A...

"Koopmeiners mi ha parlato della filosofia offensiva di Gasperini e la trovo molto interessante. Personalmente apprezzo il calcio di Inzaghi e trovo che la sua Inter sia spettacolare. Il Milan sta tornando ai livelli di Sacchi, di Ancelotti e dei grandi olandesi. Ma la squadra migliore è senza dubbio il Napoli. Vinceranno lo scudetto con ogni probabilità. Contro l'Ajax ad Amsterdam (1-6) sono stati mostruosi ed ingiocabili, al top per velocità tecnica e intensità. Kvara è assurdo, Zielinski fantastico. Spalletti ha fatto un gran lavoro. Non c'è paragone con il Napoli che nel 2020 avevamo battuto al San Paolo in Europa League".