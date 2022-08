Skriniar resta, Inzaghi soddisfatto. Dumfries? Le ultime due settimane diranno la verità

"L'allenatore ha incassato con soddisfazione la notizia che Skriniar è stato definitivamente tolto dal mercato. Il Psg, che non aveva mollato la presa sul difensore slovacco, ha ribadito che non intende andare oltre quota 60 milioni. Una differenza incolmabile con la richiesta dell’Inter, salita a 80 milioni. Questo ha messo la parola fine alla trattativa", si legge su La Stampa.

"Era quello che voleva Inzaghi, che aspetta ancora un difensore centrale: il favorito è Acerbi. Zhang jr per questa sessione potrebbe accontentarsi dei 40 milioni ricavati dalle partenze di Pinamonti e Casadei, se non ci saranno assalto deciso di Chelsea o United per Dumfries. Ma l'olandese è considerato da Inzaghi altrettanto fondamentale, come dimostra il gol decisivo segnato a Lecce. Skriniar ufficialmente blindato, le ultime due settimane diranno se lo stesso discorso vale per Dumfries", aggiunge il quotidiano.