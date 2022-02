Dumfries, la miglior prova da quando è all’Inter. Doti difensive che prima non aveva

Tra i migliori dell'Inter nella gara di ieri contro il Liverpool c'è stato anche Denzel Dumfries, l'esterno olandese è in costante crescita

Altra conferma di una crescita costante è l’olandese, che oltre a spingere con regolarità ha sfoggiato anche doti difensive sconosciute fino a tre mesi fa. Quando può distendersi e dare il suo contributo in avanti, sono dolori anche per il Liverpool. Ieri sera lo si è visto nei primi 10’, quando una sua azione insistita ha portato al destro di Lautaro, e ha continuato a farlo senza sosta anche nella ripresa. Emblematico il millimetrico cambio di fronte al 53’ per Perisic, a dimostrazione che tecnica e visione di gioco non gli mancano di certo. Il suo inesauribile movimento a elastico sulla corsia destra ha di fatto annullato Robertson, che dalla sua parte non ha quasi mai sfondato. Solido e preciso dietro e sempre pronto ad accompagnare l’azione in fase di attacco, Dumfries è stato protagonista della prova forse migliore da quando è all’Inter.