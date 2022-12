Durante: “Julian Alvarez? L’Inter ce l’aveva in mano ma non ha chiuso: grave errore”

"Non essere riusciti a portare Julian Alvarez in Italia, ad esempio, è stato un grave errore. L'Inter lo aveva in mano, ma non ha mai chiuso l'operazione. Julian Alvarez è più forte di Lautaro, l'ho sempre detto: non mi sono stati a sentire. Lautaro deve tirare tante volte, per segnare, mentre Julian ha una capacità realizzativa più alta"