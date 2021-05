CorSport – Stipendi Inter, duro confronto tra i giocatori: emersa posizione chiara

Secondo quanto riportato dal CorSport, nella giornata di venerdì il gruppo Inter avrebbe avuto un confronto dai toni non certo distesi

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nella giornata di venerdì il gruppo Inter avrebbe avuto un confronto dai toni non certo distesi sulla questione stipendi. Scrive il quotidiano:

"Al termine dell'intervento di Zhang junior non c'è stato contraddittorio e nessuno dei nerazzurri ha sentito la necessità di prendere la parola. La posizione dello spogliatoio infatti è chiara fin da venerdì mattina, quando Handanovic e compagni ne hanno parlato tra di loro e i toni non sono stati distesi. La giornata di ieri non è stata quella decisiva perché la proprietà ha dato l'annuncio della sua volontà di portare avanti una politica di austerity esortando il gruppo ad aderire".