Dybala al Goodison Park è partito dalla panchina e ha giocato l’ultimo quarto d’ora. C’entrano le voci di mercato sull’Arabia?

«Io faccio la formazione non in base alle voci che girano. Non c’è niente che ha influenzato la mia formazione, ho messo la squadra che volevo vedere in campo. Iniziamo ad avvicinarci alla prima di campionato e stiamo cercando di essere sempre più simili a quelli che dovranno affrontare gli impegni ufficiali. Ho fatto degli esperimenti come ho fatto in altre partite. Quelli che sono qui sono tutti giocatori della Roma, poi vedremo quello che accadrà ma non in base a lui o alle voci che leggo. Quando mi è stato chiesto se ci fosse qualcuno assolutamente da tenere con le mani o i piedi legati a Roma io ho detto che non c’era. Chiunque volesse andare via è libero di farlo».