TS – Dybala, l’Inter si sente in pole. Vice Brozovic, prende quota Ceballos

Il punto sulle linee guida del prossimo mercato estivo nerazzurro, fra occasioni da cogliere e idee della dirigenza

Con un altro trofeo in bacheca, e con le ultime chance di scudetto, l'Inter sta già tracciando le linee guida del mercato estivo. A cominciare da Dybala, come scrive Tuttosport: "Dal pubblico apprezzamento sarebbero seguiti i fatti perché ieri - come trapela da fonti vicine all'argentino - l'amministratore delegato dell'Inter avrebbe incontrato Jorge Antun, procuratore di Dybala, avvistato pure in tribuna al Foro Italico per gustarsi il match vinto da Nadal su Isner. L'Inter si sente saldamente in pole per l'argentino, obiettivo considerato primario pure da Zhang: per lui pronto un contratto da 4 anni a 6 milioni a stagione, quanto il club dà a Lautaro Martinez.