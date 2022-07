Romano: “Dybala, la clausola c’è e ci sarebbe stata anche con l’Inter: il motivo”

Alla fine Paulo Dybala ha scelto la Roma. Così Fabrizio Romano in diretta su Twitch ha parlato dell’inserimento di una clausola nel nuovo contratto: “Clausola Dybala? Una clausola rescissoria che Dybala avrebbe voluto inserire con tutti, anche con l’Inter. Il giocatore pensa sia uno dei vantaggi per liberarsi più facilmente ecco e la Roma fa un capolavoro per come ha lavorato su questo affare”, le parole dell’esperto di calciomercato al canale di SOS Fanta.