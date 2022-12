Dybala: “Ero contrario al taglio stipendi della Juventus. Era una cosa strana”

L'attaccante argentino, ex bianconero, ha testimoniato in merito alle manovre messe in atto dal club bianconero

Proseguono le indagini della procura sulla Juventus e i suoi bilanci sospetti. Repubblica riporta la testmonianza di Paulo Dybala, ai tempi dei fatti calciatore bianconero: "Io ero contrario e con me gli stranieri. I senatori cercavano di trovare un accordo tra la società e il gruppo. Alla fine sono loro che comunicano alla società la decisione della squadra di accettare. Questa era una cosa molto strana. Tutti avevamo dubbi. Era strana una seconda richiesta, molti hanno lasciato ai procuratori la scelta. Poi non cambiava nulla, era solo spostare i soldi. Se vai via, te li danno comunque… Era solo uno spostamento in avanti".